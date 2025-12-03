Marché de Noël de Valdahon Place du Général de Gaulle Valdahon

Marché de Noël de Valdahon

Valdahon

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-04

2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Organisé par la Ville et le Comité des Fêtes, le grand marché de Noël prendra place du 3 au 7 décembre sur la place de Gaulle et à l’Espace Ménétrier.

Une vingtaine de chalets en bois et de nombreux exposants vous proposeront décorations, artisanat, produits gourmands et cadeaux de saison.

De nombreuses animations viendront enchanter petits et grands présence du Père Noël, atelier maquillage, patinoire éphémère, manège gratuit, village de Noël, spectacles, concerts et, nouveauté cette année, le petit train électrique du Père Noël samedi et dimanche ! !

Côté saveurs, le comité des fêtes et plusieurs restaurateurs vous régaleront avec vin chaud, gaufres, tartes flambées, huîtres, escargots et bien d’autres spécialités

Venez partager un moment de convivialité et d’émerveillement au cœur de la ville, dans une ambiance chaleureuse et festive. .

Place du Général de Gaulle, Valdahon 25800, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté

