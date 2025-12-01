Marché de Noël de Vatan Vatan

Marché de Noël de Vatan

L’association Vatan en Fête et la Mairie de Vatan organisent le Marché de Noël 2025 de Vatan.

Grand Marché de Noël avec de nombreux exposants artisanat, gastronomie et produits locaux.

Animations pour les enfants et visite du Père Noël dès 17h.

Ouverture du marché à 17h30 et grand feu d’artifice à 20h Place des Ormes pour terminer la journée. .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 71 69

The Vatan en Fête association and the Mairie de Vatan are organizing the Vatan Christmas Market 2025.

Der Verein Vatan en Fête und die Stadtverwaltung von Vatan organisieren den Weihnachtsmarkt 2025 in Vatan.

L’associazione Vatan en Fête e il Comune di Vatan organizzano il Mercatino di Natale di Vatan 2025.

La asociación Vatan en Fête y el Ayuntamiento de Vatan organizan el Mercado de Navidad de Vatan 2025.

