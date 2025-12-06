MARCHÉ DE NOËL DE VENDARGUES

Avenue de Nîmes Vendargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Marché de noël de Vendargues le 06 décembre de 15h à 20h30 au Gymnase municipal Jacques Chirac et le dimanche 07 décembre de 9h à 18h !

Marché de noël de Vendargues le 06 décembre de 15h à 20h30 au Gymnase municipal Jacques Chirac et le dimanche 07 décembre de 9h à 18h !

Maquillage, différents stands, présence du Père Noël, restauration et plein d’autres surprises ! .

Avenue de Nîmes Vendargues 34740 Hérault Occitanie

English :

Vendargues Christmas Market on December 06 from 3pm to 8:30pm at the Gymnase municipal Jacques Chirac and on Sunday, December 07 from 9am to 6pm!

German :

Weihnachtsmarkt in Vendargues am 06. Dezember von 15 bis 20.30 Uhr im städtischen Gymnasium Jacques Chirac und am Sonntag, den 07. Dezember von 9 bis 18 Uhr!

Italiano :

Il mercatino di Natale di Vendargues si terrà il 6 dicembre dalle 15.00 alle 20.30 presso il Gymnase municipal Jacques Chirac e domenica 7 dicembre dalle 9.00 alle 18.00!

Espanol :

Mercado de Navidad de Vendargues el 06 de diciembre de 15:00 a 20:30 h en el Gimnasio municipal Jacques Chirac y el domingo 07 de diciembre de 9:00 a 18:00 h

L’événement MARCHÉ DE NOËL DE VENDARGUES Vendargues a été mis à jour le 2025-11-23 par 34 OT MONTPELLIER