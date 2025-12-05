Marché de Noël de Vennans Vennans
Marché de Noël de Vennans Vennans vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël de Vennans
Place de la Mairie Vennans Doubs
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Sous chapiteau chauffé Produits des commerçants, musique, vin chaud.
Au menu Fondue savoyarde à volonté (réservation obligatoire) avant le 30 Novembre 2025 .
Place de la Mairie Vennans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 83 78 42
English : Marché de Noël de Vennans
German : Marché de Noël de Vennans
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël de Vennans Vennans a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS