Marché de Noël de Vennans

Place de la Mairie Vennans Doubs

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Sous chapiteau chauffé Produits des commerçants, musique, vin chaud.

Au menu Fondue savoyarde à volonté (réservation obligatoire) avant le 30 Novembre 2025 .

Place de la Mairie Vennans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 83 78 42

English : Marché de Noël de Vennans

German : Marché de Noël de Vennans

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Vennans Vennans a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS