Marché de Noël de Venoy Salle des Fêtes des Joinchères Venoy
Marché de Noël de Venoy Salle des Fêtes des Joinchères Venoy samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de Venoy
Salle des Fêtes des Joinchères Rue des Joinchères Venoy Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël de Venoy le Samedi 6 décembre 2025 de 10H à 18H. Restauration sur place. .
Salle des Fêtes des Joinchères Rue des Joinchères Venoy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 40 20 77
English : Marché de Noël de Venoy
L’événement Marché de Noël de Venoy Venoy a été mis à jour le 2025-12-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)