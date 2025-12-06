Marché de Noël de Venoy Salle des Fêtes des Joinchères Venoy

Marché de Noël de Venoy

Salle des Fêtes des Joinchères Rue des Joinchères Venoy Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël de Venoy le Samedi 6 décembre 2025 de 10H à 18H. Restauration sur place. .

Salle des Fêtes des Joinchères Rue des Joinchères Venoy 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 40 20 77

English : Marché de Noël de Venoy

L’événement Marché de Noël de Venoy Venoy a été mis à jour le 2025-12-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)