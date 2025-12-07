Marché de Noël de Venteuges Salle de théatre Venteuges
Marché de Noël de Venteuges Salle de théatre Venteuges dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Venteuges
Salle de théatre Le bourg Venteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
À la salle de théâtre, dimanche 7 décembre, de 10 heures à 17 heures, de nombreux stands proposeront l’indispensable pour préparer un beau Noël.
.
Salle de théatre Le bourg Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 83 37 christian.plantin43@orange.fr
English :
At the theater hall on Sunday December 7, from 10am to 5pm, a number of stands will be selling everything you need to prepare for a wonderful Christmas.
German :
Im Theatersaal werden am Sonntag, dem 7. Dezember, von 10.00 bis 17.00 Uhr zahlreiche Stände das Nötigste für die Vorbereitung eines schönen Weihnachtsfestes anbieten.
Italiano :
Nella sala del teatro, domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 17, una serie di bancarelle venderanno tutto ciò che serve per preparare un Natale meraviglioso.
Espanol :
En el vestíbulo del teatro, el domingo 7 de diciembre, de 10.00 a 17.00 horas, numerosos puestos venderán todo lo necesario para preparar unas Navidades maravillosas.
L’événement Marché de Noël de Venteuges Venteuges a été mis à jour le 2025-11-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier