Marché de Noël de Venteuges Salle de théatre Venteuges

Marché de Noël de Venteuges

Salle de théatre Le bourg Venteuges Haute-Loire

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

À la salle de théâtre, dimanche 7 décembre, de 10 heures à 17 heures, de nombreux stands proposeront l’indispensable pour préparer un beau Noël.

Salle de théatre Le bourg Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 83 37 christian.plantin43@orange.fr

English :

At the theater hall on Sunday December 7, from 10am to 5pm, a number of stands will be selling everything you need to prepare for a wonderful Christmas.

German :

Im Theatersaal werden am Sonntag, dem 7. Dezember, von 10.00 bis 17.00 Uhr zahlreiche Stände das Nötigste für die Vorbereitung eines schönen Weihnachtsfestes anbieten.

Italiano :

Nella sala del teatro, domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 17, una serie di bancarelle venderanno tutto ciò che serve per preparare un Natale meraviglioso.

Espanol :

En el vestíbulo del teatro, el domingo 7 de diciembre, de 10.00 a 17.00 horas, numerosos puestos venderán todo lo necesario para preparar unas Navidades maravillosas.

