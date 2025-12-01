Marché de Noël de Vercel Cour de l’école élémentaire Vercel-Villedieu-le-Camp

Marché de Noël de Vercel

Cour de l’école élémentaire 1 Place des Frères Poyard Vercel-Villedieu-le-Camp Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:30:00

fin : 2025-12-12 22:30:00

Date(s) :

2025-12-12

Au programme Restauration sur place ou à emporter morbiflette, paninis, crêpes, vin chaud, etc…

– Concert des enfants dans l’église à 18h

Rencontre et photo avec le Père Noël

– Marché de noël bijoux, parfums, foie gras, vins, cadeaux, bonbons …

Grande tombola pour tenter de gagner vos premiers cadeaux de Noël.

Nous vous attendons nombreux pour préparer les fêtes tous ensemble ! .

Cour de l’école élémentaire 1 Place des Frères Poyard Vercel-Villedieu-le-Camp 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesloupiots@ymail.com

