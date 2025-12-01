Marché de Noël de Vercel Cour de l’école élémentaire Vercel-Villedieu-le-Camp
Marché de Noël de Vercel Cour de l’école élémentaire Vercel-Villedieu-le-Camp vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël de Vercel
Cour de l’école élémentaire 1 Place des Frères Poyard Vercel-Villedieu-le-Camp Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 16:30:00
fin : 2025-12-12 22:30:00
Date(s) :
2025-12-12
Au programme Restauration sur place ou à emporter morbiflette, paninis, crêpes, vin chaud, etc…
– Concert des enfants dans l’église à 18h
Rencontre et photo avec le Père Noël
– Marché de noël bijoux, parfums, foie gras, vins, cadeaux, bonbons …
Grande tombola pour tenter de gagner vos premiers cadeaux de Noël.
Nous vous attendons nombreux pour préparer les fêtes tous ensemble ! .
Cour de l’école élémentaire 1 Place des Frères Poyard Vercel-Villedieu-le-Camp 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesloupiots@ymail.com
English : Marché de Noël de Vercel
German : Marché de Noël de Vercel
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël de Vercel Vercel-Villedieu-le-Camp a été mis à jour le 2025-11-04 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS