MARCHÉ DE NOËL DE VERFEIL

Verfeil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Verfeil fête Noël

Animations de Noël organisées par les associations, les commerçants et la Ville de Verfeil !

Entre artisans, créateurs et associations locales, laissez-vous séduire par la diversité des stands bijoux, décorations, céramiques, objets en bois, miel, textiles, livres, bière bio, fleurs séchées… .

Verfeil 31590 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 22 02 42 culture@mairie-verfeil31.fr

English :

Verfeil celebrates Christmas

Christmas activities organized by Verfeil’s associations, shopkeepers and town council!

