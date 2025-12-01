MARCHÉ DE NOËL DE VERFEIL Verfeil
MARCHÉ DE NOËL DE VERFEIL Verfeil dimanche 14 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL DE VERFEIL
Verfeil Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Verfeil fête Noël
Animations de Noël organisées par les associations, les commerçants et la Ville de Verfeil !
Entre artisans, créateurs et associations locales, laissez-vous séduire par la diversité des stands bijoux, décorations, céramiques, objets en bois, miel, textiles, livres, bière bio, fleurs séchées… .
Verfeil 31590 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 22 02 42 culture@mairie-verfeil31.fr
English :
Verfeil celebrates Christmas
Christmas activities organized by Verfeil’s associations, shopkeepers and town council!
L’événement MARCHÉ DE NOËL DE VERFEIL Verfeil a été mis à jour le 2025-12-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE