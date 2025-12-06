Marché de Noël de Vernègues rue Alpilles Luberon Vernègues

Marché de Noël de Vernègues

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 18h. rue Alpilles Luberon Esplanade de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

C’est Noël à Vernègues ! Découvrez les artisans et les nombreuses animations présentes pendant cette journée festive.

Marché de Noël artisans, créateurs et producteurs locaux

Balades en poney offertes par la Mairie

Jeux en bois, atelier de maquillage, pêche aux canards

Venez rencontrer Stitch, Minnie et le Père Noël !

Vin chaud, crêpes, churros, marrons grillés…

Restauration sur place & dégustation d’huîtres

Vente de sapins au profit de l’ADE

Exposition des décorations de Noël réalisées par les enfants à la Bibliothèque



Et bien d’autres surprises vous attendent tout au long de la journée ! .

rue Alpilles Luberon Esplanade de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07

English :

It’s Christmas in Vernègues !

Discover the market with craft stands and animations throughout the day.

German :

Es ist Weihnachten in Vernègues! Entdecken Sie die Kunsthandwerker und die zahlreichen Animationen, die an diesem festlichen Tag anwesend sind.

Italiano :

È Natale a Vernègues! Scoprite gli artigiani e le numerose attività proposte durante questa giornata di festa.

Espanol :

¡Es Navidad en Vernègues! Descubra a los artesanos y las numerosas actividades que se ofrecen durante esta jornada festiva.

