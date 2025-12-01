Marché de noël de Vernes Rue des vignes Verne

Marché de noël de Vernes

Rue des vignes Centre du village Verne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Stands d’artisans et producteurs locaux, vin chaud et restauration (tartiflette-gaufre)

Parcours lumineux

Visite du Père-Noël

Animations maquillage.

Entrée libre. .

English : Marché de noël de Verne

German : Marché de noël de Vernes

