Marché de noël de Vernes Rue des vignes Verne samedi 13 décembre 2025.

Rue des vignes Centre du village Verne Doubs

Début : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13

Stands d’artisans et producteurs locaux, vin chaud et restauration (tartiflette-gaufre)
Parcours lumineux
Visite du Père-Noël
Animations maquillage.
Entrée libre.   .

Rue des vignes Centre du village Verne 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

L’événement Marché de noël de Vernes Verne a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS