Marché de Noël de Verzé Salle polyvalente de Verzé Verzé samedi 13 décembre 2025.
Salle polyvalente de Verzé 44 Rue du Vieux Bourg Verzé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
2025-12-13
Oh oh oh !! Cette année, festivités de Noël de Verzé !
L’occasion de venir boire un vin chaud et de compléter vos cadeaux de Noël avec les 27 créateurs et artisans locaux présents en intérieur et extérieur.
Le père Noël sera parmi nous de 16h à 18h et un atelier maquillage de Noël est prévu de 15h à 17h.
A très vite !!!
Les membres de la société des écoles de Verzé. .
Soudesecole71960@gmail.com
