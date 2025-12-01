Marché de Noël de Verzenay Verzenay
Marché de Noël de Verzenay
Au Caveau St Vincent Verzenay Marne
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00
2025-12-20
Tout public
ARTISANS, PRODUITS GOURMANDS, CADEAUX UNIQUES !
ANIMATIONS, RESTAURATION, BUVETTE, ATELIERS…
Un moment convivial au cœur des vignes, à Verzenay
Un marché de noël idéal pour les cadeaux de dernière minute, du local et du convivial
Restauration sur place midi et soir et bonne ambiance garantie ! .
Au Caveau St Vincent Verzenay 51360 Marne Grand Est +33 3 26 49 42 68
