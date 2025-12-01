Marché de Noël de Verzenay

Au Caveau St Vincent Verzenay Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Tout public

ARTISANS, PRODUITS GOURMANDS, CADEAUX UNIQUES !

ANIMATIONS, RESTAURATION, BUVETTE, ATELIERS…

Un moment convivial au cœur des vignes, à Verzenay

Un marché de noël idéal pour les cadeaux de dernière minute, du local et du convivial

Restauration sur place midi et soir et bonne ambiance garantie ! .

Au Caveau St Vincent Verzenay 51360 Marne Grand Est +33 3 26 49 42 68

English : Marché de Noël de Verzenay

L’événement Marché de Noël de Verzenay Verzenay a été mis à jour le 2025-11-27 par Reims Tourisme & Congrès