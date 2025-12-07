Marché de Noël de Veyrac Mas Martin Veyrac

Marché de Noël de Veyrac

Mas Martin Complexe du mas Veyrac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Plongez dans la magie du Marché de Noël de Veyrac artisanat local, gourmandises festives, idées cadeaux uniques et animations chaleureuses pour petits et grands. Une ambiance féerique et conviviale, idéale pour préparer les fêtes et vivre un moment authentique en famille. .

Mas Martin Complexe du mas Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 50 76

English : Marché de Noël de Veyrac

L’événement Marché de Noël de Veyrac Veyrac a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Limoges Métropole