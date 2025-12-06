Marché de Noël de Vichy Commerce Vichy

Marché de Noël de Vichy Commerce

Retrouvez le traditionnel marché de Noël Place Charles de Gaulle. Vous pourrez y dénicher vos cadeaux de Noël, déguster les confiseries et plats typiques proposés par les commerçants et profiter de nombreuses animations.

Place Charles de Gaulle Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

The traditional Christmas market on Place Charles de Gaulle. You’ll be able to find your Christmas gifts, sample the sweets and typical dishes offered by the shopkeepers, and enjoy a host of entertainment.

