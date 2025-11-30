Marché de Noël de Villandraut Villandraut

Marché de Noël de Villandraut

De nombreux stands seront présents bijoux, créations naturelles, vêtements, etc. Et pour les gourmands cannelés, churros et sucreries !

Repas du midi organisé pour le VAL (comité des fêtes).

Animations sur place

– Manège

– Toboggan

– Balade à poney

– Présence du Père Noël à 11h30 et 15h30

Quelques surprises pour les enfants sont à prévoir.

Le marché aura lieu en intérieur et en extérieur. .

Salle des fêtes Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 89 90 01 associationval.33@gmail.com

