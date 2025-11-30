Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël de Villandraut Villandraut dimanche 30 novembre 2025.

Salle des fêtes Villandraut

Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

2025-11-30

De nombreux stands seront présents bijoux, créations naturelles, vêtements, etc. Et pour les gourmands cannelés, churros et sucreries !
Repas du midi organisé pour le VAL (comité des fêtes).

Animations sur place
– Manège
– Toboggan
– Balade à poney
– Présence du Père Noël à 11h30 et 15h30

Quelques surprises pour les enfants sont à prévoir.

Le marché aura lieu en intérieur et en extérieur.   .

Salle des fêtes Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 89 90 01  associationval.33@gmail.com

