Marché de Noël de Villandraut Villandraut dimanche 30 novembre 2025.
Salle des fêtes Villandraut Gironde
Gratuit
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
De nombreux stands seront présents bijoux, créations naturelles, vêtements, etc. Et pour les gourmands cannelés, churros et sucreries !
Repas du midi organisé pour le VAL (comité des fêtes).
Animations sur place
– Manège
– Toboggan
– Balade à poney
– Présence du Père Noël à 11h30 et 15h30
Quelques surprises pour les enfants sont à prévoir.
Le marché aura lieu en intérieur et en extérieur. .
Salle des fêtes Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 89 90 01 associationval.33@gmail.com
