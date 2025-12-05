Marché de Noël de Villedieu la Blouère Villedieu-la-Blouère Beaupréau-en-Mauges

Marché de Noël de Villedieu la Blouère

Villedieu-la-Blouère 4 rue d’Anjou Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Entrez dans la féérie de Noël avec le traditionnel marché à Villedieu la Blouère.

L’Association des Parents d’Élèves (A.P.E.) de l’École Françoise Dolto vous invite à son traditionnel Marché de Noël ! Venez vivre un moment magique et solidaire en famille.

Au programme de cette soirée festive

– Idées Cadeaux Découvrez des créations artisanales (bijoux, couture, décorations), des produits locaux (miel, savons, saucissons) et une bourse aux livres. Sans oublier les adorables créations des enfants de l’école !

– Animations Profitez des chants de Noël interprétés par les élèves et rencontrez le Père Noël en personne !

– Restauration sur place Une buvette vous proposera boissons chaudes (Vin Chaud !) et froides, ainsi que des crêpes, galettes saucisses et autres gourmandises pour vous restaurer.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’APE pour financer les projets scolaires des enfants (sorties, voyages, équipements).

Venez nombreux faire vos emplettes de Noël dans une ambiance chaleureuse et soutenir nos jeunes écoliers ! .

Villedieu-la-Blouère 4 rue d’Anjou Beaupréau-en-Mauges 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 20 31 77 36 apefdolto@gmail.com

English :

Enter the magical world of Christmas with the traditional market in Villedieu la Blouère.

German :

Treten Sie mit dem traditionellen Markt in Villedieu la Blouère in den Weihnachtszauber ein.

Italiano :

Entrate nello spirito natalizio con il tradizionale mercatino di Villedieu la Blouère.

Espanol :

Entre en el espíritu navideño con el mercado tradicional de Villedieu la Blouère.

L’événement Marché de Noël de Villedieu la Blouère Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-11-18 par Pôle Tourisme ôsezMauges