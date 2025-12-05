Marché de Noël de Villegouge Villegouge

Marché de Noël de Villegouge

Place de la Libération Villegouge Gironde

Venez découvrir le marché de Noel de VILLEGOUGE avec plus d’une trentaines d’exposants.

Grande nouveauté cette année: création de lampions pour les petits et les grands et défilé de lumières à partir de 19h30

Et à 20h00, Retrouvez Jean-Christophe MOREL pour un récital de Violon de BACH et musique irlandaises à l’église de Villegouge

Foodtrucks et buvette sur place.

Grande tombola

Visite du Père Noël et du Grinch .

Place de la Libération Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 82 28 66 villegougeenfetes@gmail.com

