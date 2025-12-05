Marché de Noël de Villegouge Villegouge
Marché de Noël de Villegouge Villegouge vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël de Villegouge
Place de la Libération Villegouge Gironde
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Venez découvrir le marché de Noel de VILLEGOUGE avec plus d’une trentaines d’exposants.
Grande nouveauté cette année: création de lampions pour les petits et les grands et défilé de lumières à partir de 19h30
Et à 20h00, Retrouvez Jean-Christophe MOREL pour un récital de Violon de BACH et musique irlandaises à l’église de Villegouge
Foodtrucks et buvette sur place.
Grande tombola
Visite du Père Noël et du Grinch .
Place de la Libération Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 82 28 66 villegougeenfetes@gmail.com
