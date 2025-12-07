MARCHÉ DE NOËL DE VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE Villemagne-l’Argentière

MARCHÉ DE NOËL DE VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE

Grand Rue Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël à Villemagne l’Argentière le dimanche 1er décembre 2024

au cœur du village de 10h à 18h

Nombreux artisans et producteurs

Bourse aux jouets

Boîte aux lettres pour le Pôle Nord

Visite du Père Noël

Restauration sur place, buvette, vin chaud, chocolat chaud et plein de gourmandises

Marché de Noël à Villemagne l’Argentière le dimanche 7 décembre 2025

au cœur du village de 10h à 18h, organisé par l’Association des Parents d’Élèves Les Diablotins de l’Ouradou .

Nombreux artisans créateurs et producteurs locaux, animations pour petits et grands

Restauration sur place, buvette, vin chaud, chocolat chaud et plein de gourmandises

Inscription exposant marché de Noël 06 86 37 30 48 .

Grand Rue Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 86 37 30 48

English :

Christmas market in Villemagne l’Argentière on Sunday, December 1, 2024

in the heart of the village from 10am to 6pm

Many craftsmen and producers

Toy market

Mailbox to the North Pole

Santa Claus visit

On-site catering, refreshments, mulled wine, hot chocolate and lots of treats

German :

Weihnachtsmarkt in Villemagne l’Argentière am Sonntag, den 1. Dezember 2024

im Herzen des Dorfes von 10 bis 18 Uhr

Zahlreiche Kunsthandwerker und Produzenten

Börse für Spielzeug

Briefkasten für den Nordpol

Besuch des Weihnachtsmanns

Verpflegung vor Ort, Getränkestand, Glühwein, heiße Schokolade und viele Leckereien

Italiano :

Mercatino di Natale a Villemagne l’Argentière domenica 1 dicembre 2024

nel cuore del villaggio dalle 10.00 alle 18.00

Molti artigiani e produttori

Mercatino dei giocattoli

Cassetta delle lettere al Polo Nord

Visita di Babbo Natale

Ristorazione in loco, bar, vin brulé, cioccolata calda e tante prelibatezze

Espanol :

Mercado de Navidad en Villemagne l’Argentière el domingo 1 de diciembre de 2024

en el corazón del pueblo de 10h a 18h

Numerosos artesanos y productores

Mercado de juguetes

Buzón al Polo Norte

Visita de Papá Noel

Catering in situ, bar de refrescos, vino caliente, chocolate caliente y muchas delicias

