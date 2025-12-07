MARCHÉ DE NOËL DE VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE Villemagne-l’Argentière
MARCHÉ DE NOËL DE VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE Villemagne-l’Argentière dimanche 7 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL DE VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE
Grand Rue Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël à Villemagne l’Argentière le dimanche 1er décembre 2024
au cœur du village de 10h à 18h
Nombreux artisans et producteurs
Bourse aux jouets
Boîte aux lettres pour le Pôle Nord
Visite du Père Noël
Restauration sur place, buvette, vin chaud, chocolat chaud et plein de gourmandises
Marché de Noël à Villemagne l’Argentière le dimanche 7 décembre 2025
au cœur du village de 10h à 18h, organisé par l’Association des Parents d’Élèves Les Diablotins de l’Ouradou .
Nombreux artisans créateurs et producteurs locaux, animations pour petits et grands
Restauration sur place, buvette, vin chaud, chocolat chaud et plein de gourmandises
Inscription exposant marché de Noël 06 86 37 30 48 .
Grand Rue Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 86 37 30 48
English :
Christmas market in Villemagne l’Argentière on Sunday, December 1, 2024
in the heart of the village from 10am to 6pm
Many craftsmen and producers
Toy market
Mailbox to the North Pole
Santa Claus visit
On-site catering, refreshments, mulled wine, hot chocolate and lots of treats
German :
Weihnachtsmarkt in Villemagne l’Argentière am Sonntag, den 1. Dezember 2024
im Herzen des Dorfes von 10 bis 18 Uhr
Zahlreiche Kunsthandwerker und Produzenten
Börse für Spielzeug
Briefkasten für den Nordpol
Besuch des Weihnachtsmanns
Verpflegung vor Ort, Getränkestand, Glühwein, heiße Schokolade und viele Leckereien
Italiano :
Mercatino di Natale a Villemagne l’Argentière domenica 1 dicembre 2024
nel cuore del villaggio dalle 10.00 alle 18.00
Molti artigiani e produttori
Mercatino dei giocattoli
Cassetta delle lettere al Polo Nord
Visita di Babbo Natale
Ristorazione in loco, bar, vin brulé, cioccolata calda e tante prelibatezze
Espanol :
Mercado de Navidad en Villemagne l’Argentière el domingo 1 de diciembre de 2024
en el corazón del pueblo de 10h a 18h
Numerosos artesanos y productores
Mercado de juguetes
Buzón al Polo Norte
Visita de Papá Noel
Catering in situ, bar de refrescos, vino caliente, chocolate caliente y muchas delicias
L’événement MARCHÉ DE NOËL DE VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2025-11-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB