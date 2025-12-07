Marché de Noël de Villers-sous-Prény Salle Socio Culturelle Villers-sous-Prény

Marché de Noël de Villers-sous-Prény

Salle Socio Culturelle Rue de l’Eglise Villers-sous-Prény Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël de Villers-sous-Prény, le dimanche 7 décembre

Idées cadeaux, objets déco, bougies, gâteaux, miel, …

Petite restauration sur place pour vous réchauffer et passer un moment convivial !Tout public

0 .

Salle Socio Culturelle Rue de l’Eglise Villers-sous-Prény 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est associationllb@laposte.net

English :

Villers-sous-Prény Christmas Market, Sunday, December 7

Gift ideas, decorative items, candles, cakes, honey, …

Snacks and refreshments on site to warm you up and spend a convivial moment!

L’événement Marché de Noël de Villers-sous-Prény Villers-sous-Prény a été mis à jour le 2025-11-28 par OT PONT A MOUSSON