Marché de Noël de Villers-sous-Prény Salle Socio Culturelle Villers-sous-Prény

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de Noël de Villers-sous-Prény, le dimanche 7 décembre
Idées cadeaux, objets déco, bougies, gâteaux, miel, …
Petite restauration sur place pour vous réchauffer et passer un moment convivial !Tout public
Salle Socio Culturelle Rue de l’Eglise Villers-sous-Prény 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est associationllb@laposte.net
English :
Villers-sous-Prény Christmas Market, Sunday, December 7
Gift ideas, decorative items, candles, cakes, honey, …
Snacks and refreshments on site to warm you up and spend a convivial moment!
