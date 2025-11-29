Marché de Noël de Vineuil-Saint-Firmin Vineuil-Saint-Firmin
Place d’Aumale Vineuil-Saint-Firmin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Vineuil-Saint-Firmin vous invite à son marché de Noël !
Au programme stands festifs, producteurs, artisans et gourmandises, une caverne d’idées cadeaux, animations, manège et le Père Noël. Restauration sur place pour un moment chaleureux en famille ou entre amis.
Venez flâner dans notre marché de Noël, où se mêlent ambiance conviviale et esprit de fête.
Au programme
-Un marché festif avec producteurs, commerçants, stands gourmands et créations artisanales,
-Une véritable caverne d’idées cadeaux pour faire plaisir à vos proches,
-La présence du Père Noël, des animations pour petits et grands, et un manège enchanté,
-De quoi vous régaler avec une restauration sur place,
Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis, pour célébrer ensemble la féérie de Noël. .
Place d’Aumale Vineuil-Saint-Firmin 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
English :
Vineuil-Saint-Firmin invites you to its Christmas market!
On the program: festive stalls, producers, craftsmen and delicacies, a treasure trove of gift ideas, entertainment, a merry-go-round and Santa Claus. Catering on site for a warm welcome with family and friends.
German :
Vineuil-Saint-Firmin lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein!
Auf dem Programm stehen festliche Stände, Produzenten, Kunsthandwerker und Leckereien, eine Höhle voller Geschenkideen, Animationen, ein Karussell und der Weihnachtsmann. Verpflegung vor Ort für einen gemütlichen Moment mit der Familie oder mit Freunden.
Italiano :
Vineuil-Saint-Firmin vi invita al suo mercatino di Natale!
In programma: bancarelle festive, produttori, artigiani e prelibatezze, un tesoro di idee regalo, animazione, giostra e Babbo Natale. Ristorazione in loco per un’accoglienza calorosa in famiglia e con gli amici.
Espanol :
Vineuil-Saint-Firmin le invita a su mercado de Navidad
En el programa: puestos festivos, productores, artesanos y delicatessen, un tesoro de ideas para regalar, animaciones, un tiovivo y Papá Noel. Catering in situ para una cálida acogida en familia o entre amigos.
L’événement Marché de Noël de Vineuil-Saint-Firmin Vineuil-Saint-Firmin a été mis à jour le 2024-11-09 par Chantilly-Senlis Tourisme