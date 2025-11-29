Marché de Noël de Vitrey-sur-Mance Vitrey-sur-Mance

Marché de Noël de Vitrey-sur-Mance

Salle polyvalente Vitrey-sur-Mance Haute-Saône

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

L’association Festi’Vitrey organise un marché de Noël.

Retrouvez de nombreux exposants qui vous proposerons leurs créations jouets en bois, miel, produits locaux…

Présence du Père Noël à partir de 16h

Sur place, une buvette vous proposera du vin chaud et des gaufres. .

Salle polyvalente Vitrey-sur-Mance 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

