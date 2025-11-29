Marché de Noël de Vitrey-sur-Mance Vitrey-sur-Mance
Marché de Noël de Vitrey-sur-Mance
Salle polyvalente Vitrey-sur-Mance Haute-Saône
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
L’association Festi’Vitrey organise un marché de Noël.
Retrouvez de nombreux exposants qui vous proposerons leurs créations jouets en bois, miel, produits locaux…
Présence du Père Noël à partir de 16h
Sur place, une buvette vous proposera du vin chaud et des gaufres. .
Salle polyvalente Vitrey-sur-Mance 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 75 75 96
