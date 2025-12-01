Marché de Noël de Voisins-le-Bretonneux Centre Sportif les Pyramides Voisins-le-Bretonneux
Centre Sportif les Pyramides 4 Mail de Schenefeld Voisins-le-Bretonneux Yvelines
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13
Plongez dans la magie de Noël ! Vous y découvrirez des stands artisanaux remplis de créations unique, idéales pour des cadeaux originaux pour les fêtes de fin d’année.
Centre Sportif les Pyramides 4 Mail de Schenefeld Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France +33 1 30 43 65 85 alfreddevigny@centrealfred.fr
English :
Dive into the magic of Christmas! You’ll discover craft stands filled with unique creations, ideal for original gifts for the festive season.
German :
Tauchen Sie ein in die Magie der Weihnachtszeit! Hier finden Sie Handwerksstände voller einzigartiger Kreationen, die sich ideal als originelle Geschenke für das Weihnachtsfest eignen.
Italiano :
Immergetevi nella magia del Natale! Troverete bancarelle di artigianato piene di creazioni uniche, ideali per regali originali per le festività.
Espanol :
¡Sumérjase en la magia de la Navidad! Encontrarás puestos de artesanía llenos de creaciones únicas, ideales para hacer regalos originales en estas fiestas.
