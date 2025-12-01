Marché de Noël de Voisins-le-Bretonneux Centre Sportif les Pyramides Voisins-le-Bretonneux

Marché de Noël de Voisins-le-Bretonneux Centre Sportif les Pyramides Voisins-le-Bretonneux samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël de Voisins-le-Bretonneux

Centre Sportif les Pyramides 4 Mail de Schenefeld Voisins-le-Bretonneux Yvelines

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Plongez dans la magie de Noël ! Vous y découvrirez des stands artisanaux remplis de créations unique, idéales pour des cadeaux originaux pour les fêtes de fin d’année.

Centre Sportif les Pyramides 4 Mail de Schenefeld Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France +33 1 30 43 65 85 alfreddevigny@centrealfred.fr

English :

Dive into the magic of Christmas! You’ll discover craft stands filled with unique creations, ideal for original gifts for the festive season.

German :

Tauchen Sie ein in die Magie der Weihnachtszeit! Hier finden Sie Handwerksstände voller einzigartiger Kreationen, die sich ideal als originelle Geschenke für das Weihnachtsfest eignen.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale! Troverete bancarelle di artigianato piene di creazioni uniche, ideali per regali originali per le festività.

Espanol :

¡Sumérjase en la magia de la Navidad! Encontrarás puestos de artesanía llenos de creaciones únicas, ideales para hacer regalos originales en estas fiestas.

L’événement Marché de Noël de Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux a été mis à jour le 2025-09-09 par Conseil Départemental des Yvelines