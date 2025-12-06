Marché de Noël de Vuillafans Vuillafans

Marché de Noël de Vuillafans

Place du Marché Vuillafans Doubs

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Venez nombreux profiter du Marché de Noël ! Idées Cadeaux Artisanat, vin chaud et petite restauration. Présence du Père Noël !

Au programme de 14h à 20h spectacle, exposants de produits locaux, vin chaud et crêpes, présence du Père Noël et maquillage enfant ! .

Place du Marché Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ctlvuillafans@gmail.com

