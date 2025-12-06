Marché de Noël de Vuillafans Vuillafans
Marché de Noël de Vuillafans Vuillafans samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de Vuillafans
Place du Marché Vuillafans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez nombreux profiter du Marché de Noël ! Idées Cadeaux Artisanat, vin chaud et petite restauration. Présence du Père Noël !
Au programme de 14h à 20h spectacle, exposants de produits locaux, vin chaud et crêpes, présence du Père Noël et maquillage enfant ! .
Place du Marché Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ctlvuillafans@gmail.com
English : Marché de Noël de Vuillafans
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël de Vuillafans Vuillafans a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON