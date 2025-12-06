Marché de Noël de Wieliczka Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Marché de Noël de Wieliczka Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de Wieliczka
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Salle des Banquets Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 18:30:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Venez faire le plein d’idées cadeaux et d’objets de décoration Made in Pologne lors de la 7è édition du marché de Noël de Wieliczka !
Douceurs et boissons chaudes de saison
Entré libre, venez nombreux !Tout public
0 .
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Salle des Banquets Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 45 13 81 wieliczka.blenod@wanadoo.fr
English :
Come and stock up on gift ideas and decorative items Made in Poland at the 7th Wieliczka Christmas Market!
Seasonal sweets and hot drinks
Free entry, so come one, come all!
German :
Auf dem 7. Weihnachtsmarkt in Wieliczka können Sie sich mit Geschenkideen und Dekorationsartikeln Made in Poland eindecken!
Süßigkeiten und Heißgetränke der Saison
Freier Eintritt, kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Venite a fare scorta di idee regalo e oggetti decorativi prodotti in Polonia al 7° Mercatino di Natale di Wieliczka!
Dolci stagionali e bevande calde
Ingresso libero, quindi venite tutti!
Espanol :
Venga a abastecerse de ideas para regalos y artículos de decoración hechos en Polonia en el 7º Mercado de Navidad de Wieliczka
Dulces de temporada y bebidas calientes
Entrada gratuita, así que ¡vengan todos!
L’événement Marché de Noël de Wieliczka Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-11-20 par OT PONT A MOUSSON