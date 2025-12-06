Marché de Noël de Wieliczka Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Marché de Noël de Wieliczka

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Venez faire le plein d’idées cadeaux et d’objets de décoration Made in Pologne lors de la 7è édition du marché de Noël de Wieliczka !

Douceurs et boissons chaudes de saison

Entré libre, venez nombreux !Tout public

0 .

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Salle des Banquets Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 45 13 81 wieliczka.blenod@wanadoo.fr

English :

Come and stock up on gift ideas and decorative items Made in Poland at the 7th Wieliczka Christmas Market!

Seasonal sweets and hot drinks

Free entry, so come one, come all!

German :

Auf dem 7. Weihnachtsmarkt in Wieliczka können Sie sich mit Geschenkideen und Dekorationsartikeln Made in Poland eindecken!

Süßigkeiten und Heißgetränke der Saison

Freier Eintritt, kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a fare scorta di idee regalo e oggetti decorativi prodotti in Polonia al 7° Mercatino di Natale di Wieliczka!

Dolci stagionali e bevande calde

Ingresso libero, quindi venite tutti!

Espanol :

Venga a abastecerse de ideas para regalos y artículos de decoración hechos en Polonia en el 7º Mercado de Navidad de Wieliczka

Dulces de temporada y bebidas calientes

Entrada gratuita, así que ¡vengan todos!

