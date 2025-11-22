Marché de Noël de Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder

Marché de Noël de Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder samedi 22 novembre 2025.

Marché de Noël de Wingen-sur-Moder

31 rue de Zittersheim Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 20:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Plongez dans la féérie de Noël et profitez du marché de Noël du village de Wingen-sur-Moder où de nombreux artisans vous attendent pour faire le plein d’idées cadeaux avant les fêtes !

Nombreux artisans. Animations pour enfants.

Buvette et restauration. 0 .

31 rue de Zittersheim Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 29 54 80 67

English :

Immerse yourself in the enchantment of Christmas at the Wingen-sur-Moder village Christmas market, where you’ll find a host of craftspeople on hand to help you stock up on gift ideas before the festive season!

German :

Tauchen Sie ein in den Weihnachtszauber und genießen Sie den Weihnachtsmarkt im Dorf Wingen-sur-Moder, wo zahlreiche Kunsthandwerker auf Sie warten, damit Sie sich vor den Feiertagen mit Geschenkideen eindecken können!

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale e godetevi il mercatino di Natale nel villaggio di Wingen-sur-Moder, dove una serie di artigiani vi aspetta per aiutarvi a fare scorta di idee regalo in vista delle festività!

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad y disfrute del mercado navideño de la localidad de Wingen-sur-Moder, donde le esperan numerosos artesanos para ayudarle a hacer acopio de ideas para regalar en vísperas de las fiestas

L’événement Marché de Noël de Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre