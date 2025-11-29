Marché de Noël de Wittenheim Wittenheim

Marché de Noël de Wittenheim

Place des Malgré-Nous Wittenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Découvrez les produits des commerçants et artisans locaux. Des animations pour petits et grands vous seront proposés tout au long du weekend, avec deux temps forts la visite de Saint-Nicolas le vendredi et celle du Père Noël les samedi (à partir de 16h) et dimanche (à partir de 15h).

Samedi:

– Atelier « Bredalas des petits gourmands » (confection et décoration de biscuits traditionnels) à partir de 8 ans avec un adulte accompagnant (15h, 16h30 et 17h30) inscription obligatoire au 06 25 03 60 85 ou lucie.schweitzer@wittenheim.fr

– Chants gospel par la Compagnie « Abotsi Group Your Gospel Team » à 16h et 17h45

– A la tombée de la nuit, spectacle de feu sur le parvis de la mairie par Clémence Richard à 17h, 17h45 et 18h45.

Dimanche

– Atelier « Bredalas des petits gourmands » (confection et décoration de biscuits traditionnels) à partir de 8 ans avec un adulte accompagnant (14h, 15h, 16h et 17h) inscription obligatoire au 06 25 03 60 85 ou lucie.schweitzer@wittenheim.fr

– A la tombée de la nuit, spectacle de feu sur le parvis de la mairie par Clémence Richard à 16h30, 17h30 et 18h30. 0 .

Place des Malgré-Nous Wittenheim 68270 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 52 85 10 mairie@wittenheim.fr

