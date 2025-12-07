Marché de Noël de Wolfisheim Wolfisheim
Marché de Noël de Wolfisheim
rue du Fort Kléber Wolfisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Se déroulant dans le cadre atypique du fort Kléber, le marché de Noël de Wolfisheim ne manque pas de charme. Venez flâner dans les allées, entre les stands d’artisans locaux, à la recherche d’une idée cadeau. Les plus gourmands trouveront largement de quoi se restaurer. Pour les plus frileux, des contes en intérieur seront proposés à la bibliothèque. Un concert clôturera ce moment convivial. 0 .
rue du Fort Kléber Wolfisheim 67202 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 78 14 19
