Marché de Noël de Wolfisheim Wolfisheim

Marché de Noël de Wolfisheim

rue du Fort Kléber Wolfisheim Bas-Rhin

Se déroulant dans le cadre atypique du fort Kléber, le marché de Noël de Wolfisheim ne manque pas de charme. Venez flâner dans les allées, entre les stands d’artisans locaux, à la recherche d’une idée cadeau. Les plus gourmands trouveront largement de quoi se restaurer. Pour les plus frileux, des contes en intérieur seront proposés à la bibliothèque. Un concert clôturera ce moment convivial. 0 .

rue du Fort Kléber Wolfisheim 67202 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 78 14 19

