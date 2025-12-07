Marché de Noël de Xaintrailles

Salle polyvalente Xaintrailles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël avec de nombreux stands dans la salle des fêtes

Stand d’huîtres accompagné de vin blanc

vin chaud et vin de Buzet

A 12 H arrivée du Père-Noël

Jeu roue de la fortune avec de nombreux lots à gagner. .

Salle polyvalente Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 067894826 mline.mercier@wanadoo.fr

English : Marché de Noël de Xaintrailles

L’événement Marché de Noël de Xaintrailles Xaintrailles a été mis à jour le 2025-12-02 par OT de l’Albret