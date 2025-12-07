Marché de Noël de Xaintrailles Xaintrailles
Salle polyvalente Xaintrailles Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-07
Marché de Noël avec de nombreux stands dans la salle des fêtes
Stand d’huîtres accompagné de vin blanc
vin chaud et vin de Buzet
A 12 H arrivée du Père-Noël
Jeu roue de la fortune avec de nombreux lots à gagner. .
Salle polyvalente Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 067894826 mline.mercier@wanadoo.fr
