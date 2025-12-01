Marché de Noël Décoration du grand if Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge

Marché de Noël Décoration du grand if Saint Michel de Livet

Saint Michel de Livet Parvis de la mairie Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Marché de Noël et Décoration du grand if organisés par le Comité des Fêtes de Saint Michel de Livet le samedi 13 décembre de 14h00 à 17h00 sur le parvis de la mairie de Saint Michel de Livet.

Préparez Noël le samedi 13 décembre à Saint Michel de Livet de 14h00 à 17h00 sur le parvis de la mairie.

Décoration du grand if par tous les habitants (apportez une boule ou une guirlande si vous le souhaitez).

Marché de Noël Made in Saint Michel de Livet

Goûter et boisson chaudes offerts. .

Saint Michel de Livet Parvis de la mairie Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 98 24 67 63

English :

Christmas market and decoration of the large yew tree organized by the Comité des Fêtes de Saint Michel de Livet on Saturday December 13th from 2.00 pm to 5.00 pm in front of the Saint Michel de Livet town hall.

