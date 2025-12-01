Marché de Noël Délices du Potager Poinville

Marché de Noël Délices du Potager

1 Rue des Maraîchers Poinville Eure-et-Loir

2025-12-12 16:00:00

2025-12-12

Marché de Noël gourmand aux Délices du Potager, avec producteurs locaux, artisans et vin chaud dès la fin d’après-midi.

Les Délices du Potager organise un marché de Noël convivial à partir de 16h. Sur place, des producteurs et artisans locaux présentent leurs spécialités et créations produits du terroir, décorations, idées cadeaux et gourmandises de saison. Pour se réchauffer, il sera possible de déguster un verre de vin chaud et des crêpes dans une ambiance chaleureuse de fin de journée. C’est l’occasion de venir en famille ou entre amis, de rencontrer les exposants et de préparer tranquillement les fêtes de fin d’année tout en soutenant les producteurs locaux. 0 .

1 Rue des Maraîchers Poinville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 95 66 18

English :

Gourmet Christmas market at Délices du Potager, with local producers, craftspeople and mulled wine from late afternoon.

