Marché de Noël d’Épeugney Rue de l’église Épeugney

Marché de Noël d'Épeugney

Rue de l'église Centre du village Épeugney Doubs

Gratuit

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Venez nombreux au Marché de Noël d’Epeugney ! Des exposants répartis dans 8 salles au centre du village (artisanat, produits régionaux…), la “Maison du Père Noël“ et de nombreuses animations ! A ne pas manquer une déambulation en lumière avant l’arrivée surprise du Père Noël !

Samedi 6 décembre de 15h à 19h et Dimanche 7 décembre de 10h à 18h

Buvette et restauration sur place samedi à partir de 19h30 dimanche de 12h à 14h. .

