Marché de Noël d’Erdeven Erdeven

Marché de Noël d’Erdeven

Espace Culturel Le Roëlan Erdeven Morbihan

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Dans 1 mois jour pour jour la magie de Noël s’installe à Erdeven !

Venez profiter d’une journée féérique placé sous le signe du partage, des saveurs et de la convivialité.

35 exposants, artisans et produits locaux ! Buvette et apéro concert sur place.

Père Noël en échassières toute la journée cabaret de noël à 16h30

Un rendez-vous incontournable pour petits et grands, à vivre en famille ou entre amis dans la douce ambiance des fêtes de fin d’année !

Organisé par la mairie, et le comité des fêtes. .

Espace Culturel Le Roëlan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 64 62

