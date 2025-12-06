Marché de Noël d’Erdeven Erdeven
samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël d’Erdeven
Espace Culturel Le Roëlan Erdeven Morbihan
10:00:00
18:00:00
2025-12-06
Dans 1 mois jour pour jour la magie de Noël s’installe à Erdeven !
Venez profiter d’une journée féérique placé sous le signe du partage, des saveurs et de la convivialité.
35 exposants, artisans et produits locaux ! Buvette et apéro concert sur place.
Père Noël en échassières toute la journée cabaret de noël à 16h30
Un rendez-vous incontournable pour petits et grands, à vivre en famille ou entre amis dans la douce ambiance des fêtes de fin d’année !
Organisé par la mairie, et le comité des fêtes. .
Espace Culturel Le Roëlan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 64 62
