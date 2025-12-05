Marché de Noël des Acacias EHPAD la Villa des Acacias Pauillac
vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël des Acacias
EHPAD la Villa des Acacias 1-3 Rue du Petit Monde Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Les résidents et l’équipe des Acacias vous ouvrent les portes de la résidence pour leur marché de Noël.
Vous y trouverez des stands de bijoux, livres, parfums et objets de décoration, ainsi que des gourmandises sucrées. .
EHPAD la Villa des Acacias 1-3 Rue du Petit Monde Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 09 42
