Marché de Noël des Acacias EHPAD la Villa des Acacias Pauillac

Marché de Noël des Acacias

EHPAD la Villa des Acacias 1-3 Rue du Petit Monde Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Les résidents et l’équipe des Acacias vous ouvrent les portes de la résidence pour leur marché de Noël.

Vous y trouverez des stands de bijoux, livres, parfums et objets de décoration, ainsi que des gourmandises sucrées. .

