Marché de Noël des Amis du Logis de Chalonne Fléac

Marché de Noël des Amis du Logis de Chalonne

Chateau de Chalonne Fléac Charente

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

L’Association Les Amis du Logis de Chalonne vous invite au 11ème anniversaire de son marché de Noël. Vous y trouverez des exposants dans un décor de fêtes réalisé par l’association pour partager un moment festif et convivial.

Chateau de Chalonne Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 57 76 07 jpc.verneuil@orange.fr

English :

The Association Les Amis du Logis de Chalonne invites you to the 11th anniversary of its Christmas market. You’ll find exhibitors in a festive decor created by the association to share a festive and convivial moment.

German :

Der Verein Les Amis du Logis de Chalonne lädt Sie zum 11. Jahrestag seines Weihnachtsmarktes ein. Sie finden dort Aussteller in einem vom Verein gestalteten festlichen Dekor, um einen festlichen und geselligen Moment zu teilen.

Italiano :

L’Associazione Les Amis du Logis de Chalonne vi invita all’11° anniversario del suo mercatino di Natale. Troverete gli standisti in una decorazione festosa creata dall’associazione per condividere un momento di festa e convivialità.

Espanol :

La Asociación Les Amis du Logis de Chalonne le invita al 11º aniversario de su mercado navideño. Encontrará puestos con una decoración festiva creada por la asociación para compartir un momento festivo y de convivencia.

