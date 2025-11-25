Marché de Noël des artisans Au Koïfhus Colmar

Marché de Noël des artisans Au Koïfhus Colmar mardi 25 novembre 2025.

Haut-Rhin

Marché de Noël des artisans Au Koïfhus 29 Grand’Rue Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2025-12-29

2025-11-25

Créativité et artisanat d’art sont de mise sur ce marché !

Entrez dans cette bâtisse médiévale pour vous réchauffer et découvrez les créations d’une vingtaine d’artisans locaux céramistes, potiers, souffleurs de verre, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers et autres objets exposés. 0 .

29 Grand’Rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

Creativity and craftsmanship are the order of the day in this market!

German :

Kreativität und Kunsthandwerk sind auf diesem Markt gefragt!

Italiano :

Creatività e artigianalità sono all’ordine del giorno in questo mercato!

Espanol :

La creatividad y la artesanía están a la orden del día en este mercado

