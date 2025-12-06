Marché de Noël des Artisans de Belleville MANUFACTURE DE BELLEVILLE Paris

Rendez-vous à Belleville tout au long du week-end, pour un Marché de Noël chaleureux et convivial, autour de savoir-faire remarquables !

20 créateurs et créatrices présentent des pièces uniques, fabriquées à

Belleville :

Bijoux, céramique, cosmétiques naturels, objets textiles,

parures florales, création de mode, création d’objets, illustration, photographie argentique, tableaux luminescents, vitrail …

L’occasion de préparer vos cadeaux de noël en soutenant la créativité

locale !

Marché de Noël des Artisans de Belleville ; Crédits : Image Format

La Manufacture de Belleville, pôle artisanal initié il y a 10 ans par les habitant.e.s, a été inaugurée à l’occasion des Journées de l’Artisanat d’octobre.

Les 6 et 7 décembre, elle accueille le Marché de Noël, tandis que les premiers artisan.e.s s’installent dans leurs nouveaux ateliers.

Le samedi, à partir de 17h venez partager un vin chaud avec les Artisans de Belleville !



Bijouterie

Saul CORBIN @latelier.s.bijoux

Céramique

André GOUNOT @andregounot

Eduardo GUERRERO @eduardoguerrerosculpture

ANANAS CERAMIQUE Mathilde

LACHAL @mathildelachal

ATELIER ARGILE CLUB Justine CORNUOT @justinecornuot

Céramique / Illustration

ATELIER MIRETTE @julie.brouant

Cosmétiques Naturels

COCLICO Linda Primavera Coclicocosmetiquesnaturels.fr

Couture et Création Mode

LA MÔME BAKER @la_compagnie_du_20e

Stéphanie

VALERE @stephanievalere_lignedujour

SADIO BEE @sadiobee

Création

Florale

HERBE PAS SI FOLLE Aude VERRIERES @herbepassifolle

Création d’objets textiles et parures florales

Julie LECOEUR atelierjulielecoeur.com

Luminaires

TRISSAGE Alexis Parmantier trissage.fr

Photographie

argentique

THE ANALOG CLUB / Laboratoire Le Sel theanalogclub.co

Sérigraphie /Illustration

Atelier DUGUDUS @dugudus

Vitrail

Magali ZAREMBOWITCH @le.verre.a.soi

Et le collectif d’artisan.e.s K+A.

@clairechevron ; @ stephaniegobert_ceramic ; @karinemaurystyliste ; mordix.fr ; @aliceetbobparis

Pour accéder à la carte Interactive Mon bendo :

Les 6 et 7 décembre, venez découvrir la création de l’est parisien à la Manufacture de Belleville, pour un Noël local et responsable !

Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

MANUFACTURE DE BELLEVILLE 37, rue Bisson 75020 Paris

https://artisansdebelleville.fr contact@artisansdebelleville.fr