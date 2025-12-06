Marché de Noël des Artisans de Belleville MANUFACTURE DE BELLEVILLE Paris
Rendez-vous à Belleville tout au long du week-end, pour un Marché de Noël chaleureux et convivial, autour de savoir-faire remarquables !
20 créateurs et créatrices présentent des pièces uniques, fabriquées à
Belleville :
Bijoux, céramique, cosmétiques naturels, objets textiles,
parures florales, création de mode, création d’objets, illustration, photographie argentique, tableaux luminescents, vitrail …
L’occasion de préparer vos cadeaux de noël en soutenant la créativité
locale !
La Manufacture de Belleville, pôle artisanal initié il y a 10 ans par les habitant.e.s, a été inaugurée à l’occasion des Journées de l’Artisanat d’octobre.
Les 6 et 7 décembre, elle accueille le Marché de Noël, tandis que les premiers artisan.e.s s’installent dans leurs nouveaux ateliers.
Le samedi, à partir de 17h venez partager un vin chaud avec les Artisans de Belleville !
Bijouterie
Saul CORBIN @latelier.s.bijoux
Céramique
André GOUNOT @andregounot
Eduardo GUERRERO @eduardoguerrerosculpture
ANANAS CERAMIQUE Mathilde
LACHAL @mathildelachal
ATELIER ARGILE CLUB Justine CORNUOT @justinecornuot
Céramique / Illustration
ATELIER MIRETTE @julie.brouant
Cosmétiques Naturels
COCLICO Linda Primavera Coclicocosmetiquesnaturels.fr
Couture et Création Mode
LA MÔME BAKER @la_compagnie_du_20e
Stéphanie
VALERE @stephanievalere_lignedujour
SADIO BEE @sadiobee
Création
Florale
HERBE PAS SI FOLLE Aude VERRIERES @herbepassifolle
Création d’objets textiles et parures florales
Julie LECOEUR atelierjulielecoeur.com
Luminaires
TRISSAGE Alexis Parmantier trissage.fr
Photographie
argentique
THE ANALOG CLUB / Laboratoire Le Sel theanalogclub.co
Sérigraphie /Illustration
Atelier DUGUDUS @dugudus
Vitrail
Magali ZAREMBOWITCH @le.verre.a.soi
Et le collectif d’artisan.e.s K+A.
@clairechevron ; @ stephaniegobert_ceramic ; @karinemaurystyliste ; mordix.fr ; @aliceetbobparis
Les 6 et 7 décembre, venez découvrir la création de l’est parisien à la Manufacture de Belleville, pour un Noël local et responsable !
Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 19h00
gratuit Tout public.
MANUFACTURE DE BELLEVILLE 37, rue Bisson 75020 Paris
https://artisansdebelleville.fr contact@artisansdebelleville.fr