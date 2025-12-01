Marché de Noël des Artisans de la Vallée de Munster

12 rue Saint Grégoire Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-15 10:00:00

fin : 2025-12-28 18:30:00

Date(s) :

2025-12-15 2025-12-24 2025-12-26

Pour la 3 ème année consécutive, vous pourrez retrouver 8 artisans de la vallée ayant à coeur de vous offrir des produits de qualité pour vos cadeaux de Noël.

Marché de Noël des artisans de la Vallée de Munster à la Salle de La Laub. Pour la 3 ème année consécutive, vous pourrez retrouver 8 artisans de la vallée ayant à coeur de vous offrir des produits de qualité pour vos cadeaux de Noël

latelier.indigo, bijoux et pierres naturelles ;

Au tour du bois, objets bois, saladiers, décoration ;

Nadine André, huile sur toiles, cartes ;

maisonjulia Céramiste, art de la table ;

Adrien Clerc, Ebénisterie d’art ;

ZAD créations, couture, trousses, tabliers ;

Olivéor, Produits de beauté bio à base d’huile d’olive ;

Mariette Lamey, Photographies nature. .

12 rue Saint Grégoire Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 48 43 82 21 nadinandre@hotmail.fr

English :

For the 3rd year running, you’ll be able to find 8 valley artisans dedicated to offering you quality products for your Christmas gifts.

German :

Im dritten Jahr in Folge können Sie 8 Kunsthandwerker aus dem Tal finden, denen es am Herzen liegt, Ihnen Qualitätsprodukte für Ihre Weihnachtsgeschenke anzubieten.

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, potrete trovare 8 artigiani della valle che si dedicano a offrire prodotti di qualità per i vostri regali di Natale.

Espanol :

Por 3er año consecutivo, podrá encontrar 8 artesanos del valle dedicados a ofrecerle productos de calidad para sus regalos de Navidad.

L’événement Marché de Noël des Artisans de la Vallée de Munster Munster a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme de la vallée de Munster