Marché de Noël des Artisans de la Vallée de Munster Munster

Marché de Noël des Artisans de la Vallée de Munster
12 rue Saint Grégoire Munster Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-15 10:00:00
fin : 2025-12-28 18:30:00
2025-12-15 2025-12-24 2025-12-26
Pour la 3 ème année consécutive, vous pourrez retrouver 8 artisans de la vallée ayant à coeur de vous offrir des produits de qualité pour vos cadeaux de Noël.
latelier.indigo, bijoux et pierres naturelles ;
Au tour du bois, objets bois, saladiers, décoration ;
Nadine André, huile sur toiles, cartes ;
maisonjulia Céramiste, art de la table ;
Adrien Clerc, Ebénisterie d’art ;
ZAD créations, couture, trousses, tabliers ;
Olivéor, Produits de beauté bio à base d’huile d’olive ;
Mariette Lamey, Photographies nature. .
12 rue Saint Grégoire Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 48 43 82 21 nadinandre@hotmail.fr
English :
For the 3rd year running, you’ll be able to find 8 valley artisans dedicated to offering you quality products for your Christmas gifts.
German :
Im dritten Jahr in Folge können Sie 8 Kunsthandwerker aus dem Tal finden, denen es am Herzen liegt, Ihnen Qualitätsprodukte für Ihre Weihnachtsgeschenke anzubieten.
Italiano :
Per il terzo anno consecutivo, potrete trovare 8 artigiani della valle che si dedicano a offrire prodotti di qualità per i vostri regali di Natale.
Espanol :
Por 3er año consecutivo, podrá encontrar 8 artesanos del valle dedicados a ofrecerle productos de calidad para sus regalos de Navidad.
