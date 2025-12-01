Marché de noel des associations caritatives

Place Bassot Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

Vente de produits de Noël au profit des associations caritativesTout public

Place Bassot Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00

English :

Sale of Christmas products to benefit charities

German :

Verkauf von Weihnachtsartikeln zu Gunsten von Wohltätigkeitsorganisationen

Italiano :

Vendita di prodotti natalizi a favore di enti di beneficenza

Espanol :

Venta de productos navideños a beneficio de organizaciones benéficas

L’événement Marché de noel des associations caritatives Épinal a été mis à jour le 2025-11-15 par OT EPINAL ET SA REGION