Marché de noel des associations caritatives Épinal samedi 13 décembre 2025.

Place Bassot Épinal Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

Vente de produits de Noël au profit des associations caritativesTout public
Place Bassot Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00 

English :

Sale of Christmas products to benefit charities

German :

Verkauf von Weihnachtsartikeln zu Gunsten von Wohltätigkeitsorganisationen

Italiano :

Vendita di prodotti natalizi a favore di enti di beneficenza

Espanol :

Venta de productos navideños a beneficio de organizaciones benéficas

