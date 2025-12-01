Marché de noel des associations caritatives Épinal
Marché de noel des associations caritatives Épinal samedi 13 décembre 2025.
Marché de noel des associations caritatives
Place Bassot Épinal Vosges
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Vente de produits de Noël au profit des associations caritativesTout public
Place Bassot Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00
English :
Sale of Christmas products to benefit charities
German :
Verkauf von Weihnachtsartikeln zu Gunsten von Wohltätigkeitsorganisationen
Italiano :
Vendita di prodotti natalizi a favore di enti di beneficenza
Espanol :
Venta de productos navideños a beneficio de organizaciones benéficas
L’événement Marché de noel des associations caritatives Épinal a été mis à jour le 2025-11-15 par OT EPINAL ET SA REGION