Marché de Noël des Associations Juvignéennes Juvigné

Marché de Noël des Associations Juvignéennes

Place de l’Église Juvigné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Marché de Noël nocturne Un moment de partage pour les petits et les grands, un moment pour s’amuser autour d’une tasse de chocolat chaud ou de vin chaud.

Le temps d’une soirée hivernale, un Marché de Noël nocturne vous est proposé sur la Place de l’Eglise de Juvigné.

A l’occasion de ces festivités, plusieurs animations vous seront proposées lancement des illuminations, inauguration de la crèche grandeur nature, animations musicales, présence de producteurs et artisans locaux, restauration du salé au sucré, breuvages divers et variés…Et enfin, que serait un Marché de Noël sans la présence du Père Noël, une célébrité mondialement reconnue qui nous fera l’honneur d’être parmi nous !

Organisé par les associations de Juvigné avec le soutien de la Maire. .

Place de l’Église Juvigné 53380 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 68 51 54 mairie@juvigne.fr

English :

Night-time Christmas market: A time for sharing, for young and old, a time to enjoy a cup of hot chocolate or mulled wine.

German :

Nächtlicher Weihnachtsmarkt: Ein gemeinsamer Moment für Groß und Klein, ein Moment, um sich bei einer Tasse heißer Schokolade oder Glühwein zu amüsieren.

Italiano :

Mercatino di Natale notturno: un momento di condivisione per grandi e piccini, un momento di divertimento davanti a una tazza di cioccolata calda o di vin brulé.

Espanol :

Mercado nocturno de Navidad: un momento para compartir para grandes y pequeños, un momento para divertirse tomando una taza de chocolate caliente o vino caliente.

