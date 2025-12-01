MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS Mazères-sur-Salat
MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS Mazères-sur-Salat samedi 13 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS
SITE DE L’ANCIENNE USINE RIZZLA+ Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Le marché de Noël de Mazères-sur-Salat vous ouvre ses portes !
Au programme
Artisanat local, animations et ateliers, vide-hangar et vide-dressing, spectacles jeune public, cirque, conte et musique, vin chaud, crêpes, buvette et restauration, ainsi que la visite du Musée du Papier.
Dès 9h Vide-hangar (Association Solidarité)
10h Conte de Noël par Tempo Cagire (à la mairie)
À partir de 12h Marché d’artisanat poterie, déco, crochet, vêtements, livres, stand des écoles, etc.
Animations tout au long de la journée
• Batucada
• Jeu d’orientation
• Atelier pétanque
• Démonstration de Bike Polo
• Visite du Musée du Papier
• Espace enfants
• Buvette et restauration (MCS Pétanque, Le Réfectoire, RPI, APE)
16h Batucada (Tempo Cagire)
17h PïU, spectacle de cirque jeune public à L’Usineuse
→ Le spectacle sera suivi d’un apéro de Noël pour clôturer la journée dans une ambiance chaleureuse ! .
SITE DE L’ANCIENNE USINE RIZZLA+ Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie lison@lusineuse.fr
English :
The Mazères-sur-Salat Christmas market opens its doors to you!
L’événement MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE