MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS

SITE DE L’ANCIENNE USINE RIZZLA+ Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le marché de Noël de Mazères-sur-Salat vous ouvre ses portes !

Au programme

Artisanat local, animations et ateliers, vide-hangar et vide-dressing, spectacles jeune public, cirque, conte et musique, vin chaud, crêpes, buvette et restauration, ainsi que la visite du Musée du Papier.

Dès 9h Vide-hangar (Association Solidarité)

10h Conte de Noël par Tempo Cagire (à la mairie)

À partir de 12h Marché d’artisanat poterie, déco, crochet, vêtements, livres, stand des écoles, etc.

Animations tout au long de la journée

• Batucada

• Jeu d’orientation

• Atelier pétanque

• Démonstration de Bike Polo

• Visite du Musée du Papier

• Espace enfants

• Buvette et restauration (MCS Pétanque, Le Réfectoire, RPI, APE)

16h Batucada (Tempo Cagire)

17h PïU, spectacle de cirque jeune public à L’Usineuse

→ Le spectacle sera suivi d’un apéro de Noël pour clôturer la journée dans une ambiance chaleureuse ! .

SITE DE L’ANCIENNE USINE RIZZLA+ Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie lison@lusineuse.fr

English :

The Mazères-sur-Salat Christmas market opens its doors to you!

L’événement MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE