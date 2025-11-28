Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël des Associations Niederlauterbach

Marché de Noël des Associations Niederlauterbach vendredi 28 novembre 2025.

Marché de Noël des Associations

Rue Principale Niederlauterbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Exposants et artisans seront au rendez vous lors de ce petit marché de Noël. Petite restauration sur place.   .

Rue Principale Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 30 06  mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël des Associations Niederlauterbach a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg