Marché de Noël des Associations Niederlauterbach
Marché de Noël des Associations Niederlauterbach vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël des Associations
Rue Principale Niederlauterbach Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Exposants et artisans seront au rendez vous lors de ce petit marché de Noël. Petite restauration sur place. .
Rue Principale Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 30 06 mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr
