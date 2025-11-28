Marché de Noël des Associations

Rue Principale Niederlauterbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Exposants et artisans seront au rendez vous lors de ce petit marché de Noël. Petite restauration sur place. .

Rue Principale Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 30 06 mairie.niederlauterbach@wanadoo.fr

L’événement Marché de Noël des Associations Niederlauterbach a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg