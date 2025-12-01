Marché de noël des associations

Place Albert Lemarignier Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le Marché de Noël des Associations met en valeur les initiatives locales à travers des stands de créations artisanales, gourmandises et décorations. C’est l’occasion de découvrir le travail des associations, soutenir leurs projets et trouver des cadeaux uniques!

English : Marché de noël des associations

The Marché de Noël des Associations showcases local initiatives, with stalls selling crafts, delicacies and decorations. It’s an opportunity to discover the work of associations, support their projects and find unique gifts!

German : Marché de noël des associations

Der Weihnachtsmarkt der Vereine hebt lokale Initiativen hervor, indem er Stände mit handwerklichen Kreationen, Leckereien und Dekorationen anbietet. Hier haben Sie die Gelegenheit, die Arbeit der Vereine kennenzulernen, ihre Projekte zu unterstützen und einzigartige Geschenke zu finden!

Italiano :

Il Mercatino di Natale delle Associazioni mette in mostra le iniziative locali attraverso bancarelle di artigianato, prelibatezze e decorazioni. È un’occasione per scoprire il lavoro delle associazioni, sostenere i loro progetti e trovare regali unici!

Espanol :

El Mercado Navideño de Asociaciones da a conocer las iniciativas locales a través de puestos de artesanía, delicatessen y decoración. Es una oportunidad para descubrir el trabajo de las asociaciones, apoyar sus proyectos y encontrar regalos únicos

L’événement Marché de noël des associations Ouistreham a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Caen la Mer