MARCHÉ DE NOÊL DES ASSOCIATIONS Soissons

MARCHÉ DE NOÊL DES ASSOCIATIONS

5 RUE DE L’ARQUEBUSE Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

La Magie de Noël s’installe Le Marché de Noël des Associations aussi.

C’est l’occasion idéale de trouver le cadeau original à offrir pour les fêtes.

Cette année, le marché est aussi un lieu solidaire. Certaines associations proposeront des collectes.

Des animations gratuites seront également proposées aux enfants sans oublier la Rencontre Magique que l’on attend tous celle avec le Père Noël !

Venez écrire et lui confier votre lettre.

Alors, rendez-vous le 30 novembre, de 10 à 17 heures à la Maison des Associations de Soissons, 5 rue de l’Arquebuse.

5 RUE DE L’ARQUEBUSE Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 90 80 vieassociative@ville-soissons.fr

English :

The Magic of Christmas is here: and so is the Associations’ Christmas Market.

It’s the perfect opportunity to find an original gift for the festive season.

This year, the market is also a place for solidarity. A number of associations will be offering collections.

There will also be free entertainment for children, not forgetting the magical encounter we’ve all been waiting for: with Santa Claus!

Come and write and give him your letter.

See you on November 30, from 10 a.m. to 5 p.m. at the Maison des Associations de Soissons, 5 rue de l’Arquebuse.

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug: Der Weihnachtsmarkt der Vereine ebenfalls.

Dies ist die ideale Gelegenheit, um ein originelles Geschenk für die Feiertage zu finden.

Dieses Jahr ist der Markt auch ein Ort der Solidarität. Einige Vereine werden Sammlungen anbieten.

Für Kinder werden ebenfalls kostenlose Animationen angeboten, ohne dabei die magische Begegnung zu vergessen, auf die wir alle warten: die mit dem Weihnachtsmann!

Schreiben Sie Ihren Brief und vertrauen Sie ihm Ihren Brief an.

Wir treffen uns am 30. November von 10 bis 17 Uhr im Maison des Associations in Soissons, 5 rue de l’Arquebuse.

Italiano :

La magia del Natale si fa sentire: così come il Mercatino di Natale delle Associazioni.

È l’occasione perfetta per trovare un regalo originale per le feste.

Quest’anno il mercatino è anche un luogo di solidarietà. Alcune associazioni faranno delle raccolte.

Ci saranno anche intrattenimenti gratuiti per i bambini, senza dimenticare il magico incontro che tutti aspettavamo: quello con Babbo Natale!

Venite a scrivergli e a consegnargli la vostra letterina.

Ci vediamo il 30 novembre dalle 10.00 alle 17.00 alla Maison des Associations di Soissons, in rue de l’Arquebuse 5.

Espanol :

La magia de la Navidad se instala: también el Mercado Navideño de las Asociaciones.

Es la ocasión perfecta para encontrar un regalo original para estas fiestas.

Este año, el mercado es también un lugar para la solidaridad. Algunas asociaciones organizarán colectas.

También habrá animaciones gratuitas para los niños, sin olvidar el encuentro mágico que todos esperábamos: ¡con Papá Noel!

Ven a escribirle y a entregarle tu carta.

Nos vemos el 30 de noviembre, de 10.00 a 17.00 horas, en la Casa de las Asociaciones de Soissons, 5 rue de l’Arquebuse.

