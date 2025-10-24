Marché de Noël des Ateliers du Vent et du Mur Habité Les Ateliers du Vent Rennes 11 et 12 décembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Les Ateliers du Vent, le Mur Habité et leurs invités et invitées vous révèlent leurs créations.

Découvrez plus de 40 exposants et exposantes (illustrations, sérigraphies, peintures, artisanat…) dans une ambiance conviviale et festive (DJ sets, chorale…) !

Dates et horaires :

Début : 2025-12-11T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T22:00:00.000+01:00

https://www.lesateliersduvent.org/

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

02 99 27 75 56