Marché de Noël des blouses roses Arles

Marché de Noël des blouses roses

Mardi 2 décembre 2025 de 9h à 17h. Centre Hospitalier Joseph Imbert Arles Bouches-du-Rhône

Découvrez le Marché de Noël des Blouses Roses ! Magie et convivialité assurées.

Venez découvrir le charme unique du Marché de Noël des blouses roses à Arles ! Plongez dans la magie des fêtes grâce aux créations originales des bénévoles dédiées à l’esprit de Noël. Une expérience inoubliable vous attend artisanat, convivialité et féerie sont au rendez-vous. Ne ratez pas cet événement festif pour trouver vos cadeaux et décorations de saison tout en soutenant une belle cause ! .

Centre Hospitalier Joseph Imbert Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesblousesrosesdugard@gmail.com

English :

Discover the Blouses Roses Christmas Market! Magic and conviviality guaranteed.

