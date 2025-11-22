Marché de Noël des Bouchons de l’Espoir 57 Espace Culturel et Sportif Rouhling

Marché de Noël des Bouchons de l’Espoir 57

Espace Culturel et Sportif 6 Place du Marché Rouhling Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Tous les objets sont fabriqués par nos bénévoles et les bénéfices de ces ventes seront utilisées pour les enfants hospitalisés.

Tombola sur place.

Buvette et petite restauration et même tout au long du week-end une bonne soupe de pois cassés et saucisses.Tout public

0 .

Espace Culturel et Sportif 6 Place du Marché Rouhling 57520 Moselle Grand Est Lesbouchonsdelespoir57@sfr.fr

English :

All items are made by our volunteers, and proceeds from sales will go to help hospitalized children.

Tombola on site.

Refreshments and snacks? and all weekend long a delicious split pea soup and sausages.

German :

Alle Gegenstände werden von unseren Freiwilligen hergestellt und der Erlös aus dem Verkauf wird für Kinder im Krankenhaus verwendet.

Tombola vor Ort.

Getränke und kleine Snacks ? und sogar das ganze Wochenende über eine gute Erbsensuppe mit Würstchen.

Italiano :

Tutti gli oggetti sono realizzati dai nostri volontari e il ricavato delle vendite sarà destinato ai bambini in ospedale.

Tombola sul posto.

Bar e snack e per tutto il fine settimana una buona zuppa di piselli e salsicce.

Espanol :

Todos los objetos son elaborados por nuestros voluntarios y los beneficios de estas ventas se destinarán a los niños hospitalizados.

Tómbola in situ.

Bar de refrescos y aperitivos… y durante todo el fin de semana una buena sopa de guisantes y salchichas.

L’événement Marché de Noël des Bouchons de l’Espoir 57 Rouhling a été mis à jour le 2025-10-28 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES