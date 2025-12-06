Marché de Noël des Bujoliers Saint-Césaire

Marché de Noël des Bujoliers

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Le comité des fêtes de St Césaire et St Bris des bois vous propose de venir découvrir plus de 40 exposants lors du marché de noël qui se tiendra au Bujoliers, entre Saint Bris des bois et Saint Césaire.

les bujoliers Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 99 81 24

The Comité des fêtes de St Césaire et St Bris des bois invites you to come and discover over 40 exhibitors at the Christmas market to be held at Le Bujoliers, between Saint Bris des bois and Saint Césaire.

Das Festkomitee von St Césaire und St Bris des bois lädt Sie ein, auf dem Weihnachtsmarkt in Le Bujoliers zwischen Saint Bris des bois und Saint Césaire mehr als 40 Aussteller zu entdecken.

Il comitato del festival di St Césaire e St Bris des bois vi invita a scoprire gli oltre 40 espositori del mercatino di Natale che si terrà a Le Bujoliers, tra Saint Bris des bois e Saint Césaire.

El comité de fiestas de St Césaire y St Bris des bois le invita a venir a descubrir más de 40 expositores en el mercado de Navidad que se celebrará en Le Bujoliers, entre Saint Bris des bois y Saint Césaire.

