MARCHÉ DE NOËL DES CARRASSES

Quarante Hérault

Marché de Noël des Carrasses

Rejoignez-nous pour une journée féérique au Château Les Carrasses le dimanche 30 novembre 2025, de 10h à 18h.

Au programme

– Rencontre avec le Père Noël

– Artisans locaux et stands sucrés & salés

– Ambiance musicale

– Ateliers créatifs pour les enfants

– Balades à poney

– Tombola avec de belles surprises

Entrée libre et gratuite.

Pour faciliter votre venue, pensez au covoiturage.

Envie de vivre pleinement la magie de notre marché de Noël ?

Nous vous accueillons tout le week-end dans nos propriétés privées avec une offre qui fait plaisir 2 nuits réservées = la 3ème est offerte ! .

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 00 00 67 resa@lescarrasses.com

English :

Carrasses Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt in Carrasses

Italiano :

Mercatino di Natale di Carrasses

Espanol :

Mercado de Navidad de Carrasses

