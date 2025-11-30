MARCHÉ DE NOËL DES CARRASSES Quarante
Rejoignez-nous pour une journée féérique au Château Les Carrasses le dimanche 30 novembre 2025, de 10h à 18h.
Au programme
– Rencontre avec le Père Noël
– Artisans locaux et stands sucrés & salés
– Ambiance musicale
– Ateliers créatifs pour les enfants
– Balades à poney
– Tombola avec de belles surprises
Entrée libre et gratuite.
Pour faciliter votre venue, pensez au covoiturage.
Envie de vivre pleinement la magie de notre marché de Noël ?
Nous vous accueillons tout le week-end dans nos propriétés privées avec une offre qui fait plaisir 2 nuits réservées = la 3ème est offerte ! .
Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 00 00 67 resa@lescarrasses.com
Carrasses Christmas Market
Weihnachtsmarkt in Carrasses
Mercatino di Natale di Carrasses
Mercado de Navidad de Carrasses
