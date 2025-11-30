Marché de Noël des Coutures 12, rue Adrien-Pressemane Limoges

Marché de Noël des Coutures

12, rue Adrien-Pressemane 12 Rue Adrien Pressemane Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Limoges. Un marché de Noël Solidaire. festivités. La deuxième édition du marché de Noël, porté par les habitants du quartier des Coutures et le centre social Entre Deux. Au programme bourse aux jouets, vente de produits artisanaux, espace de restauration, goûter spectacle à 17 heures ( Occupe-toi de tes oignons , une pièce de théâtre) et présence du Père Noël. Il s’agit d’un marché de Noël solidaire, favorisant les rencontres intergénérationnelles et permettant aux personnes isolées de profiter des festivités de Noël. .

12, rue Adrien-Pressemane 12 Rue Adrien Pressemane Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 75 80 64

English : Marché de Noël des Coutures

German : Marché de Noël des Coutures

Italiano :

Espanol : Marché de Noël des Coutures

L’événement Marché de Noël des Coutures Limoges a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Limoges Métropole