Marché de Noël des créateurs artisans et produits locaux Bœrsch

Marché de Noël des créateurs artisans et produits locaux Bœrsch samedi 15 novembre 2025.

Marché de Noël des créateurs artisans et produits locaux

Rue du moulin Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 20:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

De nombreuses surprises vous attendent, dont la venue du Père Noël le dimanche à 14h ! Alors n’hésitez plus et venez nombreux. Petite restauration sur place.

De nombreux exposants et artistes locaux différents ! Restauration sur place tarte flambée, knack d’Alsace et soupe (selon la météo), vin chaud, thé, chocolat chaud et boissons traditionnelles.

Rencontre avec le Père Noël le dimanche, à partir de 14h. .

Rue du moulin Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 80 24 43

English :

Many surprises await you, including the arrival of Santa Claus on Sunday at 2pm! So come one, come all. Light refreshments on site.

German :

Viele Überraschungen warten auf Sie, darunter auch der Besuch des Weihnachtsmanns am Sonntag um 14 Uhr! Zögern Sie also nicht und kommen Sie zahlreich. Kleine Speisen und Getränke werden vor Ort angeboten.

Italiano :

Ci saranno molte sorprese in serbo, tra cui Babbo Natale domenica alle 14.00! Venite tutti, dunque. Un leggero rinfresco è disponibile in loco.

Espanol :

Habrá muchas sorpresas, como Papá Noel el domingo a las 14.00 horas Vengan todos. Habrá refrescos en el recinto.

L’événement Marché de Noël des créateurs artisans et produits locaux Bœrsch a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile